Лось-безбилетник: в Королеве сохатый пассажир попытался уехать на электричке за солью

Жители Королева стали свидетелями необычной картины: к платформе Болшево вышел лось и, судя по всему, совершенно не испугался шума прибывающих поездов. Очевидцы предполагают, что животное решило срезать путь и воспользоваться общественным транспортом, но зоологи настаивают на более прозаичной причине, о которой у них узнал REGIONS .

За последние недели подмосковные лоси действительно активизировались. Фотографии кочующих животных появились из Монино и Балашихи, где сохатые подходили прямо к автобусным остановкам, изучая расписание и павильоны. Кажется, будто дикие звери решили пересесть на более комфортный способ передвижения, но на самом деле у такого поведения есть вполне конкретное научное объяснение.

Редакция REGIONS обратилась к специалистам национального парка «Лосиный Остров», чтобы выяснить, что гонит лесных великанов в городские джунгли. Начальник научного отдела Карина Фоменко пояснила, что дикие животные могут появляться у города в любое время года. Осенью, например, всему виной гон — сезон размножения, когда животные в поисках партнера преодолевают огромные расстояния и могут случайно забрести к людям. Но зимой мотивы совсем другие.

«В зимний период выход в город может быть спровоцирован поиском соли, так как земля покрыта большим слоем снега, лосям недоступны естественные источники соли», — пояснила Фоменко.

Соль жизненно необходима лосям для нормального пищеварения, и зимой они идут за ней туда, где пахнет привычным лакомством. А пахнет оно на дорогах. Дело в том, что коммунальные службы щедро посыпают трассы галитом — каменной солью, которая смешивается со снегом и превращается в соленую воду. Для лося это как наткнуться на природный солонец посреди ледяной пустыни.

Но не только соль загоняет сохатых под колеса электричек. Есть и еще одна причина, связанная с подростковым максимализмом.

«Также провоцировать выходы к жилым массивам может, скажем так, возраст: молодые лоси, которые в этом году покинули свою мать, готовящуюся уже к появлению следующего потомства, оставляют своих подросших двухгодовалых лосей, которые могут формировать небольшие группы», — добавила эксперт.

Эти молодые и неопытные особи сейчас активно ищут свой собственный участок, ведь лось — животное территориальное. Не имея достаточного опыта и навигации, они могут забредать в самые неожиданные места, включая оживленные платформы и остановки, в попытке найти, где же теперь жить и кормиться. Так что, увидев лося у путей, не стоит угощать его проездным — лучше просто дать животному спокойно уйти в лес, пока он не наткнулся на серьезные опасности цивилизации.

