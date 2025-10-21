Российские специалисты обращают внимание на растущую проблему недостоверных сведений в резюме соискателей: все чаще кандидаты при трудоустройстве искажают ключевые данные о себе.

Как пояснил в интервью RT руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, чаще всего кандидаты пытаются приукрасить свой возраст, трудовой стаж и уровень квалификации, рассчитывая, что работодатель не заметит подмены.

Однако, по словам эксперта, большинство фальсификаций удается разоблачить еще на этапе собеседований и первичной проверки документов. Подделать данные из паспорта или электронной трудовой книжки крайне затруднительно, а заявленная квалификация легко проверяется по оригиналам дипломов и сертификатов о повышении квалификации.

При этом Хаминский отметил, что истинные профессиональные навыки сотрудника порой удается оценить лишь в процессе работы. Если в ходе исполнения трудовых обязанностей выясняется, что работник не соответствует заявленным компетенциям и не справляется с задачами, работодатель имеет право провести аттестацию и на ее основании расторгнуть трудовой договор.

Наиболее серьезные последствия грозят тем, кто решился на подделку документов об образовании. В таких случаях к сотруднику могут быть применены меры не только дисциплинарного, но и правового характера — от административной до уголовной ответственности.

