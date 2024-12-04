Лубинец: население Украины сократилось за два года на 6,2 млн человек

Численность населения Украины продолжает неуклонно уменьшаться под воздействием различных неблагоприятных факторов. Об этом пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца.

По его словам, количество жителей Украины за последние два года сократилось на 6,2 млн человек. Сейчас в стране проживают менее 35,8 млн человек.

Как предупредил Лубинец, прогнозы по украинской демографии неутешительные. Если ситуацию не изменить коренным образом, то в соответствии с наблюдающейся негативной тенденцией, население страны к 2051 году сократится до 25,2 млн человек.

Ранее заслуженный врач Украины Богомолец предрекла, что украинцы как нация полностью вымрут уже через 180 лет. А перед ней украинский экс-премьер Николай Азаров отмечал, что по сравнению с 2014 годом население Украины сократилось минимум в 2,5 раза.