На Украине продолжается борьба с Православной Церковью и ее подмена созданной режимом Зеленского ПЦУ. На фоне этого многих граждан, в том числе и в других странах, интересует вопрос — может ли считаться новая организация каноничной, причастной к Богу.

Священник Николо-Кузнецкого Храма, иерей Филипп Ильяшенко объяснил нам, почему так называемая ПЦУ никогда не заменит украинцам упомянутую Православную Церковь Московского патриархата.

«Это вопрос о Церкви — не организации, а о Богочеловеческом организме. Принадлежность к нему определяется апостольским преемством. Бог избрал учеников, они — епископов и священников. И так до наших дней. Я могу сказать, что на меня руку положил Патриарх Кирилл, на него руку положили такие-то епископы, и эта цепочка дойдет до Иисуса Христа. В случае с ПЦУ ситуация однозначна — они такого преемства не имеют», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как бы представители ПЦУ и киевский режим ни пытались убедить граждан в обратном, добавил священник, прямого отношения к Богу они не имеют.

«Если человек назовет себя Наполеоном Бонапартом, ему предложат специальное учреждение и дадут таблетки. Политическая же реальность такова, что группа лиц может воспользоваться административной и силовой поддержкой, чтобы провозгласить себя Церковью. Однако обмануть можно человека, но не Бога. Тот, кто поступает так, подлежит отлучению от Церкви, как и все общающиеся с ним», — предупредил священник.

На том свете самозванцев-раскольников не ждет ничего хорошего, считает иерей. Им придется ответить за свои прегрешения.

«Апостол Павел писал в одном из посланий, что тот, кто выступил самосвятом и соблазнял других людей, тому лучше бы повесить себе на шею мельничный жернов и броситься в море. Это будет лучше, чем его судьба в загробной жизни. Конечно, мы не знаем, как именно будет выглядеть наказание для таких людей, но Страшный суд ждет всех, все мы встретимся там», — заключил собеседник.

Ранее священник назвал главный православный праздник октября.