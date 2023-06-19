«Лучше бы в январе поработали»: россияне отказались приходить в офис по субботам

Минтруд подготовил производственный календарь на 2024 год. В министерстве напомнили, что некоторые нерабочие дни, совпадающие с выходными, перенесут на будни.

Таким образом, россияне будут целых десять дней отдыхать на новогодние праздники и по три дня в честь 23 Февраля и 8 Марта. Майские праздники традиционно разделили на два выходных «блока».

«Да уберите уже длинные выходные из января и перенесите их на май»; «В мае как-то вырвали два дня из недели. Непорядок. Лучше бы в январе поработали», — прокомментировали россияне.

Однако, согласно календарю Минтруда, в 2024 году будет целых три рабочих субботы. Россиянам придется трудиться 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря.

«Лучше бы не переносили. Оставили бы субботу выходным днем»; «Опять странные переносы», — пишут пользователи Сети.

Ранее в России отказались вводить шестидневку.