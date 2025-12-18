Главный врач Поликлиники № 1 Управления делами президента РФ Елена Ржевская заявила о необходимости регулярной диспансеризации для сохранения активного долголетия. Она рекомендовала пройти медицинское обследование, включающее гастроскопию и колоноскопию в качестве альтернативы предновогодним визитам в салон красоты, сообщает ТАСС .

По словам Ржевской, современные методы обследования позволяют в рамках диспансеризации выявлять не только заболевания на ранних стадиях, но и предрасположенность к ним. Врач может скорректировать образ жизни пациента, минимизировав риски развития болезней.

Ржевская отметила, что система диспансерного наблюдения имеет в учреждении глубокие исторические корни. Первые регулярные медосмотры были организованы в 1922 году, а в 1930-е началось наблюдение за пациентами с серьезными заболеваниями. Единая система была создана в 1967 году под руководством Евгения Чазова.

Всеобщая диспансеризация прикрепленного контингента началась в поликлинике в 1977 году, что позволило значительно снизить количество сердечно-сосудистых осложнений у людей трудоспособного возраста.

