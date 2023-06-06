«Лучше не рискуйте»: пищевой технолог рассказал, какие продукты не стоит оставлять на ночь

Некоторые продукты лучше не оставлять на завтра. Риски могут быть разные, от полного отвращения к еде до пищевого отправления. Поэтому стоит сразу задуматься, доесть сейчас или выбросить? Эксперт назвал продукты, с которыми лучше не шутить.

Как можно догадаться, в первую очередь выделяют рыбу и другие морепродукты. Не готовьте слишком много, если не съедаете все сразу. За ночь эта еда может испортиться, и съев ее на следующий день, вы рискуете попасть в больницу.

«Мясо также лучше употреблять сразу после приготовления. Если вы будете держать в холодильнике больше 12 часов, то ничего хорошего точно не будет. Если мясо изначально было плохим, то его негативное влияние на организм усилится. Лучше не рискуйте», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» технолог пищевого производства Николай Попов.

Молочную продукцию, такую как молоко, йогурт, сметану и творог необходимо съедать как можно быстрее. Конечно, стоит обращать внимание на срок годности, но «молочка» вполне может испортиться и до указанной даты. Будьте внимательны.

«Большое заблуждение, что яйца в вареном виде можно хранить даже неделю. Если они останутся «на завтра», то могут стать источником бактерий и вызовут у наиболее уязвимых членов семьи пищевое отравление», - акцентирует эксперт.

Если вы все же решили оставить продукты на следующий день, то необходимо хранить их в холодильнике и как минимум, следить за сроком годности.

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