«Лучше осмотрите подъезд»: собственникам квартир пригрозил штрафом перед Новым годом

Гражданам России могут грозить штрафы за размещение электрических гирлянд на внешней стороне окон, дверей, подъездов и фасадов. Об этом сообщил юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, нарушение требований пожарной безопасности может привести к административной ответственности. В соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ штраф для граждан достигает ₽15 тыс., а для организаций — до ₽400 тыс., рассказал Хаминский.

Он добавил, что ответственность возможна и по ст. 7.22 КоАП за нарушение правил содержания жилых домов, а также по ст. 19.1 КоАП о самоуправстве. В этих случаях штрафы могут составлять до ₽50 тыс., уточнил юрист.

Если украшение фасада, окон или дверей привело к порче имущества либо нанесло вред здоровью, наступает уголовная ответственность, отметил Хаминский. Юрист подчеркнул, что фасады, входные двери и окна лестничных клеток относятся к общему имуществу. Любые действия по их оформлению должны быть согласованы на общем собрании собственников. Он напомнил, что такие полномочия иногда передаются управляющей компании, если это указано в договоре.

Хаминский также отметил, что гирлянды и другие материалы обязаны соответствовать требованиям пожарной безопасности, а монтаж не должен повреждать элементы общего имущества. Он рекомендовал жителям предварительно согласовывать установку праздничного декора с управляющей организацией или советом дома.

