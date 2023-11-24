«Лучше посылать голосовые»: психолог раскрыла, как не сойти с ума на удаленке

Удаленный формат работы из вынужденной меры в период пандемии внезапно стал одним из главных требований у соискателей сейчас. Это и не удивительно, ведь плюсов у домашнего офиса действительно много: не надо тратить деньги на дорогу и на обеды, можно спать на два, а то и на три часа больше. Однако есть и существенные минусы.

Семейный психолог Наталья Наумова рассказала, как отделить работу дома от отдыха и не сойти с ума от тоски по общению с коллегами.

По ее словам, очень часто работа на удаленке превращается в круглосуточную.

«Самое важное в работе дома — это правильное планирование своего времени. Нужно понимать, что, когда заканчивается работа, надо выключать компьютер и заниматься домашними делами, иначе есть риск, что все это смешается и человек просто выгорит», — рассказала Наумова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Несмотря на то, что работа в пижаме — это очень удобно, продолжила психолог, очень важно именно собираться и приходить на работу.

«После пробуждения сделайте зарядку, приведите себя в порядок, позавтракайте до начала рабочего дня, а не у компьютера. Эти простые ритуалы помогут настроиться на рабочий лад», — пояснила Наумова.

Людям необходимо общение с другими людьми, уверена психолог.

«Найдите время для общения. Нужно обязательно встречаться с коллегами и друзьями вживую. Очень часто на удаленке общение сводится к обмену сообщениями в мессенджерах, и есть риск неправильно понять интонацию коллег. Поэтому лучше посылать друг другу голосовые сообщения, выходить в Skype или Zoom, чтобы видеть друг друга», — подчеркнула Наумова.

Если стало сложно выходить из дома, то это уже повод обратиться за помощью к психологу.

«Обязательно нужно гулять на свежем воздухе. Если человек не покидает свое жилище, то очень скоро это начнет негативным образом сказываться на его психологическом и физическом состоянии. Гуляйте, встречайтесь с друзьями, коллегами, родными — нельзя допускать, чтобы мир ограничился только экраном компьютера», — заключила собеседница издания.

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