Лучше расстаться: в РПЦ назвали верующим «неправильную» разницу в годах

В Русской Православной Церкви назвали неожиданный, но вполне традиционный критерий, который может стать формальным препятствием для проведения таинства венчания. По словам иерея Владислава Берегового, существенным основанием для рекомендации отказа может служить значительная разница в возрасте между будущими супругами. Об этом пишет интернет-издание « Абзац ».

Священнослужитель пояснил, что, опираясь на мнение святых отцов, церковь советует избегать браков, где разница превышает 10-15 лет. Эта рекомендация основана на многовековой традиции, ориентированной на духовное равновесие и общность жизненных этапов в семье. В таких ситуациях пара может получить благословение на гражданский союз, но сам обряд венчания отложат.

Тем временем в мире продолжаются исключительные случаи. Так, в ноябре прошлого года в восстановленном парижском соборе Нотр-Дам впервые за три десятилетия прошло венчание. Церемония стала уникальным благословением для молодого плотника, участвовавшего в реставрации легендарного храма.

Ранее Роспотребнадзор объявил об угрозе эпидемии сразу четырех инфекций.