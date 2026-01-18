Лучше так не делать: блогер назвала пять привычек российских туристов, которые выдают их в Турции

Российские туристы в Турции имеют ряд характерных поведенческих особенностей, которые позволяют местным жителям и предпринимателям легко их идентифицировать. Об этом рассказала блогер Саша Коновалова, выделив пять ключевых признаков, пишет ГР.

Первый признак связан с поведением в продуктовых магазинах: россияне часто стараются выбрать товар с самой дальней полки, полагая, что там лежит более свежая продукция, а также внимательно изучают состав, чтобы обнаружить пальмовое масло.

Второй особенностью является привычка не пробовать фрукты и овощи прямо на рынке, что связано с распространенным в России правилом обязательно мыть продукты перед употреблением.

На пляжах россиян выдают яркие купальные костюмы и наличие портативных колонок для громкого прослушивания музыки. Кроме того, владельцы сувенирных лавок отмечают, что туристы из России часто скупают большое количество сувениров, объясняя это необходимостью привезти подарки всем родственникам и знакомым.

