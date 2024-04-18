Лучшего специалиста МФЦ определили в Подмосковье
Фото: [На фото Кирилл Горбунов/Пресс-служба МФЦ г.о. Орехово-Зуево На фото Кирилл Горбунов]
Лучшим специалистом МФЦ в Подмосковье по итогам конкурса стал специалист из Орехово-Зуевского округа. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Конкурс по выбору лучшего специалиста МФЦ проводится в Подмосковье в 10 раз. В этом году в нем приняли участие 34 сотрудника центров «Мои Документы». Успешно пройдя все этапы, победил Кирилл Горбунов из Орехово-Зуева», — уточнила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
В ведомстве уточнили, что в ходе конкурса специалистов оценивали по их профессиональному мастерству. Сотрудник из Орехово-Зуевского округа, показавший лучший результат на региональном этапе, сможет принять участие в федеральном конкурсе «Лучший многофункциональный центр России». Он будет принимать участие в номинации «Лучший универсальный специалист».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.