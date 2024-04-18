Лучшего специалиста МФЦ определили в Подмосковье

«Конкурс по выбору лучшего специалиста МФЦ проводится в Подмосковье в 10 раз. В этом году в нем приняли участие 34 сотрудника центров «Мои Документы». Успешно пройдя все этапы, победил Кирилл Горбунов из Орехово-Зуева», — уточнила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.