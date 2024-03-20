Лучшие работники учреждений сферы культуры определились в Московской области

В Подмосковье объявили победителей на соискание премии губернатора Московской области «Лучший по профессии» работникам учреждений сферы культуры и организаций дополнительного образования сферы культуры 2024 года. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, например, режиссер образцового коллектива «Цирковая студия «Пилигрим» муниципального учреждения культуры «Дворец культуры «Павлово-Покровский» Наталия Рожковская и балетмейстер, руководитель народного ансамбля танца «Боярышня» муниципального учреждения культуры «Истринский культурно-досуговый комплекс» Алла Рыцарева одержали победу в номинации «Лучший работник культурно-досугового учреждения». В числе лучших работников библиотек оказались ведущий библиотекарь отдела «Детская библиотека» Истринской центральной библиотеки им. А. П. Чехова муниципального учреждения культуры «Истринская централизованная библиотечная система» Елена Лисицина и библиотекарь Григорьевской сельской библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Луховицкая межпоселенческая библиотека имени поэта И. И. Морозова» Анна Старостина. С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.