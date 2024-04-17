Лучших коров по молочной продуктивности определили в Подмосковье

«По итогам 2023 года молочная продуктивность коров в племенных хозяйствах региона составила более 9 тысяч килограммов. На 13 предприятиях показатели достигли свыше 10 тонн молока на корову, в том числе четыре перешагнули рубеж в 11 тонн», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.