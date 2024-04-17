Лучших коров по молочной продуктивности определили в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В Подмосковье подвели итоги оценки молочной продуктивности коров различных пород, на первом месте оказалась корова голштинской породы № 211, владельцем которой является «ТиЭйч-Рус МилкФуд» из Волоколамского округа, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. За 305 дней она дала более 22 тысяч килограммов молока.
«По итогам 2023 года молочная продуктивность коров в племенных хозяйствах региона составила более 9 тысяч килограммов. На 13 предприятиях показатели достигли свыше 10 тонн молока на корову, в том числе четыре перешагнули рубеж в 11 тонн», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
В тройке лидеров также оказались корова Жако голштинской породы, принадлежащая «Ступинской Ниве» из Ступино, и корова Родина 12530 голштинской породы «Лесные Поляны» из Пушкинского округа. Их продуктивность составила более 19 тысяч и более 18,8 тысячи килограммов молока соответственно.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.