Лучших социальных работников определили в Московской области
Фото: [Министерство социального развития Подмосковья]
В Подмосковье в рамках конкурса «Лучший по профессии» определили лучших работников социальной сферы, сообщили в областном Минсоцразвития. В конкурсе приняли участие более 130 сотрудников социальных центров.
«Один из самых важных проектов стал наш уникальный реабилитационный центр «Ясенки» для участников СВО, в котором прошли реабилитацию уже почти 100 бойцов. Напомню, что призовой фонд конкурса от 100 до 350 тысяч рублей», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.
В результате конкурса удалось выявить девять победителей, которые представили свои проекты и получили положительный результат после внедрения их в жизнь. Министр поздравила победителей и пожелала участникам «продолжать развивать свои компетенции».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.