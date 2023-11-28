Лучших социальных работников определили в Московской области

«Один из самых важных проектов стал наш уникальный реабилитационный центр «Ясенки» для участников СВО, в котором прошли реабилитацию уже почти 100 бойцов. Напомню, что призовой фонд конкурса от 100 до 350 тысяч рублей», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.