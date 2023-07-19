Лучшую бригаду скорой помощи по итогам второго квартала определили в Подмосковье

«С помощью робота было выполнено более 100 тысяч звонков, в 76% случаев работе бригад выставлена наивысшая оценка. В результате были определены четыре победителя. Все они получат денежную премию», — рассказала Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.