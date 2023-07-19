Лучшую бригаду скорой помощи по итогам второго квартала определили в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Голосовой помощник Светлана, оснащенный искусственным интеллектом, обзванивает пациентов Подмосковья, к которым приезжала бригада скорой помощи, и просит оценить ее работу по пятибалльной шкале. На основе этих данных во втором квартале определилась лучшая бригада скорой помощи в регионе — врач, фельдшер, медсестра, водитель, сообщили в областном Минздраве.
«С помощью робота было выполнено более 100 тысяч звонков, в 76% случаев работе бригад выставлена наивысшая оценка. В результате были определены четыре победителя. Все они получат денежную премию», — рассказала Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.
Лучшей стала бригада Серпуховской подстанции: врач Наталья Шандрова, фельдшер Евгений Антонов, медсестра Ирина Байлукова и водитель Сергей Соколин. Лучшим заведующим подстанцией стал Алексей Кобышев.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.