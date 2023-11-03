Луховицкие врачи провели пациентке лечебно-косметическую операцию по улучшению качества жизни
Фото: [ГБУЗ МО Луховицкая больница]
Врачи-гинекологи Луховицкой больницы провели хирургическую операцию пациентке, которая страдала заболеванием, сопровождающимся недержанием мочи и другими функциональными нарушениями, на протяжении десяти лет. Об этом сообщили в областном Минздраве.
В ведомстве уточнили, что недуг особенно ярко проявлялся при физиологическом и эмоциональном напряжении.
«Пациентке было назначено консервативное лечение, которое оказалось неэффективным. После врачебного консилиума специалистами было принято решение об устранении проблемы хирургическим путем с установкой сетевого имплантата», — рассказала заведующая акушерско-гинекологическим отделением Луховицкой больницы Лариса Воробьева.
Бригада врачей хирургов-гинекологов Луховицкой больницы провели пациентке успешную операцию. Сейчас ее уже выписали, она продолжит проходить амбулаторное и диспансерное наблюдение. В результате лечебно-косметической операции специалистам удалось улучшить качество жизни женщины.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.