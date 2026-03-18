«Огородный Халк» из Электрогорска похвастался своим гигантом вопреки морозам и скептикам

Житель Электрогорска Александр Чусов, известный в области своими овощами-рекордсменами, снова заставил говорить о себе. На этот раз объектом всеобщего восхищения стал обычный, казалось бы, лук, который повел себя совершенно необычно. Переехав в неотапливаемый парник в начале весны, растение не только выжило, но и выдало стрелку размером с человеческую руку, чем повергло в шок скептиков из соцсетей и порадовало многочисленных фанатов гигантомании, пишет REGIONS .

Когда Александр объявил о планах переселить рассаду в холодный парник, интернет-сообщество местных дачников разделилось на два лагеря. Одни с интересом ждали результата, другие пророчили неминуемый провал. «Замерзнет», «будет стресс», «перестанет развиваться» — такие прогнозы сыпались в комментариях. Но Чусов, за плечами которого не один сезон экспериментов, решил рискнуть.

И природа, словно в награду за смелость, преподнесла сюрприз. Спустя всего пару дней пребывания в теплице, где температура была далека от курортной, лук не просто прижился, а буквально рванул в рост. Прохладный воздух и естественное освещение подействовали на растение лучше всяких стимуляторов. Перья налились соком, утолщились, а центральная стрела достигла размеров, которые впору измерять не линейкой, а восхищенными возгласами.

Жители Электрогорска, следящие за успехами знаменитого садовода в соцсетях, уже шутят: если такой лук пустить на салат, понадобится не миска, а ведро, а лучше сразу таз. Внешне растение напоминает кадр из сказки про Джека и бобовое зернышко — настолько оно опережает в развитии своих сородичей на обычных грядках.

Для Александра Чусова такие результаты давно стали нормой. В его коллекции рекордов числится тыква весом за 600 килограммов, которую пришлось транспортировать на выставку с помощью грузовика и манипулятора. Его арбузы на ежегодных «Агробатлах» стабильно попадают в число тяжеловесов, набирая по 70-80 килограммов, а помидоры перерастают двухкилограммовую отметку, так что одного плода хватает на обед для всей семьи.

Секрет успеха, по словам самого Чусова, кроется не только в трудолюбии, но и в подходе. Он использует семена от мировых рекордсменов, применяет сложные системы питания и полива и не боится идти против общепринятых рекомендаций. Пока соседи осторожничают и ждут устойчивого тепла, в теплице у Александра уже вовсю зреет урожай будущих чемпионов. И лук-гигант — лишь первая ласточка этого сезона.

