Лукашенко может возобновить переговоры России и Украины

Профессор ВШЭ и автор канала «Политджостик» Марат Баширов в беседе с KP.RU высказался о переговорах России и Украины, которые словно встали на паузу. По его мнению, продолжению диалога мог бы поспособствовать белорусский лидер.

Первые переговоры между Россией и Украиной в 2022 году проходили именно на белорусской территории. Сейчас, когда Турция, ранее выступавшая посредником, все глубже втягивается в ближневосточный конфликт, Лукашенко может вновь предложить свою площадку.

Кроме того, как напомнил эксперт, Вашингтон заинтересован в зондировании позиции Минска по вопросу возможного транзита российских войск.

Однако на данный момент, по словам Баширова, переговорный процесс между Россией и Украиной фактически остановился. Несмотря на готовность Москвы к новым встречам после 22 июня, Киев ждет сигнала от Вашингтона. США, поглощенные ближневосточным кризисом, не спешат давить на украинское руководство. В этих условиях неожиданный визит спецпосланника Трампа Кита Келлога в Минск может изменить ситуацию.

«Именно, нужен какой-то посредник. Американцы могут попросить Лукашенко выступить с этой ролью, с этой инициативой. Чтобы попытаться сблизить позиции по меморандумам. Да, на мой взгляд, позиции не сближаемы, думаю и в США отчасти это понимают. Но, тем не менее, для поддержания контактов и продолжения диалога, вполне возможно, Лукашенко включится», — отметил политолог.

Также эксперт указал, что недавний срыв переговоров между Москвой и Вашингтоном по линии МИД — явный сигнал недовольства американской стороны. Причина — твердая позиция России по ирано-израильскому конфликту. Москва открыто осудила действия Израиля и призвала к дипломатическому урегулированию, что противоречит интересам США в регионе.

Подводя итоги Баширов отметил, что возможны два сценария. Либо диалог России и Украины будет отложен до осени из-за отсутствия прогресса и смещения фокуса США на Ближний Восток. Либо Лукашенко, при поддержке Вашингтона, попытается возобновить переговоры в Минске.

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