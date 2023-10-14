Лукашенко на саммите СНГ в Киргизии оступился с зонтом в руках и чуть не растянулся на лестнице

Инцидент произошел во время встречи в Бишкеке глав стран-членов Содружества независимых государств, прошедшей накануне в пятницу, 13 октября.

В сети появилось видеокадры, на которых президент Белоруссии александр Лукашенко поднимается по лестнице на встречу со своими коллегами по СНГ. В какой-то момент политик внезапно оступился и чуть не упал. При это в руках у белорусского лидера был довольно внушительных размеров зонт, ибо в Бишкеке было дождливо.

Как следует из видео, Лккашенко ловко сгруппировался, сумел удержаться и не упасть. Инцидент уже прокомментировала его пресс-служба. На просьбу дать оценку произошедшему политик ответил кратко: «Не дождетесь».

Напомним, Александру Лукашенко в будущем году исполниться 70 лет.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома Джо Байден в очередной раз не справился со ступеньками и чуть не упал во время своего посещения Филадельфии.