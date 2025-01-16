«Мы туда не ездим»: Лукашенко высказался о КПП на границе с Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с очередями на границе с Польшей и предложил Варшаве закрыть все пункты пропуска. Об этом сообщило РИА Новости.

«Да хоть все пусть закроют. Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что не собирается защищать тех, кто ввел против его страны санкции. Белоруссия не возит в Польшу свою продукцию, поэтому им волноваться не о чем.

«Мы боремся против той миграции и людей, которые там хотят жить и которые туда идут. Я уже тысячу раз об этом говорил: с петлей на шее я не буду их защищать», — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии выразил свою растущую уверенность в необходимости возведения второго атомного энергоблока в стране. По его словам, потребность в этом связана с постоянным ростом количества электромобилей. В настоящее время в Белоруссии проводится анализ целесообразности строительства дополнительных атомных блоков.