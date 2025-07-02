Лукашенко в преддверии Дня независимости помиловал 16 заключенных

В преддверии Дня независимости Белоруссии глава этого государства Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 16 осужденных. Об этом сообщила БелТА.

В число тех, кто попал в список помилованных, вошли восемь мужчин и столько же женщин. Троим из них уже более 50 лет. У двоих выявлены хронические заболевания, а один даже имеет группу инвалидности. У девяти заключенных имеются несовершеннолетние дети. Все они осуждены по различным статьям, в том числе и за преступления экстремистской направленности.

Помилованные уже заявляли о своем раскаянии, а также обязались более не совершать правонарушений. По этой причине Лукашенко и подписал ходатайства об их помиловании.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию о пытках в тюрьмах республики. Он сообщил, что это не соответствует действительности. Заявления помилованных осужденных о том, что в тюрьмах они подвергались пыткам, Лукашенко назвал ложью.