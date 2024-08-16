Александр Лукашенко помиловал 30 осужденных за протестные преступления

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документы о помиловании 30 осужденных за «преступления протестной направленности». Об этом в пятницу, 16 августа, сообщил телеграм-канал «Пул первого».

Почти половина амнистированных — женщины, их 14 человек, остальные — мужчины. Все помилованные признали вину и раскаялись в содеянном, заявляют авторы канала.

Также стало известно, что некоторые из них пенсионеры, кто-то серьезно болен. Отмечается, что все, кого обещают отпустить на свободу, зареклись больше не нарушать закон — «вести правопослушный образ жизни». Следить за этим будет МВД Республики.

Наибольшую активность протестное движение в Белоруссии приобрело после выборов президента в 2020 году, когда действующий глава государства набрал 80,1% голосов. Митинги и многотысячные акции протеста привели к столкновению между протестующими и силовиками, не обошлось без жертв.

Ранее сообщалось о том, что известному стендап-комику Славе Комиссаренко предъявили обвинение в клевете и оскорблении президента Белоруссии.