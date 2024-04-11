Лукашенко рассказал Путину о непростой ситуации на границе: «Стоим лоб в лоб»

По данным РИА Новости, Александр Лукашенко заявил о том, что на западной границе Белоруссии сейчас складывается тяжелая ситуация. В частности, по словам лидера страны, военных в Литву направили США и ФРГ, и теперь теперь выходит так, что «стоим лоб в лоб», добавил президент.

Ранее Александр Лукашенко также заявил о том, что если Швейцария хочет провести конференцию по Украине без Минска и Москвы, то ее участники могут договориться лишь об одном – усилении напряженности, а никак не о каких-либо реальных решениях.

Напомним, ранее мы рассказали о том, как Путин высказался о стремлении проведения в Швейцарии мирной конференции по Украине. Подробности в материале.