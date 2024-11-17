Лукашенко заявил, что бомжам и тунеядцам в Белоруссии нет места

В Белоруссии не будет тунеядцев и бомжей. Все проживающие в республике граждане обязаны сами зарабатывать на жизнь себе и своей семье, а не плыть по течению или жить за счет других. Об этом в минувшую субботу, 16 ноября, во время поездки в Могилевскую область на празднование конца уборочной кампании заявил президент страны Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, те, кто мешает людям жить, «с такими будем с вами серьезно разбираться, не обижайтесь».

«Давайте будем откровенно говорить: у нас далеко не все желают работать, как лучшие передовики производства. Готовьтесь. Бомжей, тунеядцев в стране не будет. Все должны шевелиться, работать, зарабатывать на себя и свою семью. Мы поможем, предоставим рабочее место. Только идите работать», — сказал Лукашенко, его выступление транслировал телеканал «Первый информационный».

Глава белорусского государства призвал дать людям интересную работу на местах и не допускать оттока из регионов трудоспособного населения.

«А сделать это можно только через создание новых производств и подъема качества жизни людей, чтобы у человека вместе с зарплатой росли и мотивация, и квалификация», — заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что вхождение Белоруссии в состав РФ невозможно и невыполнимо.