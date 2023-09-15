«Лунные убийства»: ясновидящая спрогнозировала рост числа зверских убийств

С рождением новой луны количество зверских убийств заметно увеличилось. Мир как будто сошел с ума. По мнению специалистов в области эзотерики, именно новолуние провоцирует людей на совершение преступлений.

Знаменитая ясновидящая Инна Мишина заявила, что люди могут совершать так называемые «лунные убийства», находясь под влиянием фаз спутника Земли. Она допустила, что количество жестоких преступлений будет только увеличиваться.

«Скорее всего, да, потому что в этот период времени идет ретроградная полоса. Идет воздействие на всю планету», —рассказала Мишина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Жителям планеты придется пережить непростой период, констатировала ясновидящая.

«Это психологическое воздействие на человека. В этот период луна может провоцировать на необдуманные, агрессивные поступки, в том числе и на преступные», — подчеркнула Мишина.

Эксперт посоветовала людям в период новолуния быть особенно бдительными и осторожными.

Ранее Мишина предсказала череду авиакатастроф.