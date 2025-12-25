Лурье может отсудить еще кое-что: раскрыт пошаговый сценарий принудительного выселения Ларисы Долиной

В ситуации с выселением певицы Ларисы Долиной из квартиры в Москве адвокат Михаил Салкин в комментарии RT детально разъяснил юридический алгоритм, который вступает в силу при отказе освободить помещение по решению суда.

По словам юриста, процесс начинается с визита судебного пристава, который на основании исполнительного листа официально устанавливает для жильцов короткий, но конкретный срок для добровольного отъезда. Если и это предписание игнорируется, наступает финальная стадия: приставы вправе принудительно выдворить лиц, а их вещи описать и переместить на склад временного хранения.

Помимо морального давления, неисполнение судебного решения ведет к материальным издержкам. Должнику придется оплатить не только исполнительский сбор, но и все расходы, связанные с вывозом и хранением имущества.

Кроме того, как отметил Салкин, у новой собственницы сохраняется право через суд взыскать с незаконно проживающих лиц компенсацию за пользование квартирой, рассчитанную по рыночным ставкам аренды.

Таким образом, каждый день задержки после установленного срока может значительно увеличивать финансовые претензии. Ситуация с Долиной, чей адвокат ранее опровергал факт выезда, превращается в наглядный кейс: закон предоставляет четкий и неумолимый регламент действий, где цена промедления измеряется не только в репутационных, но и в очень конкретных денежных потерях.

