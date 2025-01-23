Здание Лувра разваливается от старости

Парижский Лувр нуждается в серьезном ремонте, так как здание музея сильно изношено. Об этом со ссылкой на записку директора музея Лоранс Де Кар, адресованную министру культуры Франции Рашиде Дати, сообщает издание Parisien.

Отмечается, что здание сильно обветшало, в связи с чем есть угроза проникновения воды и колебания температур, что может негативно сказаться на сохранности представленных в музее шедевров.

Кроме того, были отмечены недостатки встречающей посетителей пирамиды, не имеющей необходимого уровня звукоизоляции и делающей слишком душным пребывание под ней в жаркие дни.

Среди прочего, директор указывает на недостаточное количество мест отдыха для гостей Лувра и несоответствие его продовольственного снабжения и санитарных условий международным стандартам.

Ранее сообщалось о том, что в новогодние праздники подмосковные музеи собрали более 100 тыс. посетителей.