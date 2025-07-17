Львова-Белова рассказала о воссоединении детей с родными на Украине

Россия при посредничестве Катара помогла 11 детям воссоединиться с близкими на Украине. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она рассказала, что у каждого из этих детей своя история разлуки с родными. Например, один мальчик жил в России с матерью, но захотел переехать к отцу на Украину.

За другой девочкой, которая находилась с папой в России, приехала мама. Еще один 13-летний подросток после смерти бабушки выбрал жить с сестрой.

По данным аппарата детского омбудсмена, с начала работы программы уже удалось воссоединить 25 детей из 17 семей с родственниками в России и 112 детей из 88 семей — на Украине и в других странах.

Львова-Белова подчеркнула, что главный принцип реализации этой программы заключается в учете интересов ребенка. Если он хочет быть с близкими, государство поможет, несмотря на сложные политические условия. Катар, выступая нейтральным посредником, способствует диалогу и безопасному перемещению детей через границы.

Ранее сообщалось, что Россия передала Украине 1000 тел военнослужащих в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле.