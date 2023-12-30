Львова-Белова: за жизнь четверых детей в реанимации после обстрела Белгорода борются медики

В настоящее время после обстрела украинскими боевиками Белгорода в реанимационных отделениях белгородских клиник находятся четыре ребенка, сообщила российский омбудсмен Мария Львова-Белова.

По информации уполномоченного по правам ребенка в РФ, все малыши в тяжелом состоянии. Сейчас их буквально с того света пытаются достать медики.

«Всего ранения получили 17 детей. Им оказывают необходимую помощь», - написал Львова-Белова в соцсетях.

Напомним, в районе 15 часов дня по мск в субботу, 30 декабря, украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли девять человек, четверо детей, много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

Как уточнили в российском Минобороны, киевский режим нанес по городу Белгорода неизбирательный комбинированный удар при помощи двух кассетных снарядов РСЗО «Ольха», а также реактивными ракетами РСЗО «Vampire» чешского производства.

В настоящее время в атакованном боевиками ВСУ Белгороде врачи скорых стараются как могут оперативно вывезти раненых с места ЧП. В тяжелых случаях пострадавших спасают прямо на улице под открытым небом, кому-то делают искусственное дыхание, другим перевязывают раны.

Полковник Алехин объяснил, почему российская ПВО не защитила Белгород от ударов. При ракетной атаке на центр Белгорода украинские боевики использовали множество ложных целей, показывая, что намерены бить по окраинам области и областного центра. На деле реальной целью являлись мирные жители, гуляющие в центре города.