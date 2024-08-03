Львовский губернатор Козицкий похвастался, что область первой на Украине завершила снос советских памятников

В Львовской области местные власти отчитались, что в регионе демонтированы совершенно все памятники, установленные в советский период. Таким образом, было выполнен закон о «деколонизации», согласно которому снос советских монументов должен быть завершен до 27 июля 2024 года.

По сообщению в соцсетях губернатора Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, в регионе также полностью переименованы все связанные с Россией топонимы.

«Мы на Львовщине вместе с общинами, военными и ветеранами до января 2024 года демонтировали все советские памятники», — написал Козицкий.

Глава Львовщины также добавил, что область преуспела в кампании по «декоммунизации», опередила на голову в сносе памятников все остальные украинские регионы.

Ранее мы писали, что в литовском Вильнюсе на месте снесенного мемориала советским воинам установили мусорный бак «для советской ностальгии».