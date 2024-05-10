Власти столицы Литвы Вильнюса в очередной раз поупражнялись в своей пещерной русофобии, продемонстрировав ненавиться ко всему, что связанно с Россией и русским народом.

Как сообщил на своей странице в соцсетях мэр столицы Литвы Валдас Бенкунскас, ко Дню Победы местные власти установили на кладбище, где ранее стоял мемориал погибшим в Отечественной войне советским воинам, мусорный бак «для советской ностальгии».

«Для всех тех, кто сегодня ностальгирует по временам рядом с русскими, мы нашли самое подходящее место в городе для символов дани», — написал Бенкунскас.

Он опубликовал фото мусорного бака, на котором красуется надпись «для гвоздик, свечей и советской ностальгии».

Ранее посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что советской делегации уже третий год подряд не дают возложит цветы к памятнику «Дух Эльбы». Власти США стараются искоренить тот дух сотрудничества, который существовал в них в годы войны.