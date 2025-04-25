Лжеглава района в ЯНАО пытался обмануть жителей
Мошенники добрались до аккаунта в Telegram главы Надымского района
Фото: [unsplash.com]
Интернет-аферисты создали фейковый аккаунт главы Надымского района Дмитрия Жаромских, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».
Сообщение о мошеннических аккаунтах опубликовал сам Дмитрий Жаромских. Он призвал северян быть бдительными на фоне распространяющихся фейков. В частности он указал, что неизвестные создали ненастоящие профили в Telegram и начали писать жителям.
Практика создания фейков разных госслужащих не новая и расходится по всем регионам. Чаще всего мошенники используют такой метод, чтобы напрямую узнать личные данные у населения, а затем использовать для дальнейших неправомерных схем.
Ранее сообщалось, что мошенники угрожали жертвам обмана колонией за помощь ВСУ. Они обращались к жителям от имени экс-главы УФНС ЯНАО.