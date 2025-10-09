Лже-Роскомнадзор в действии: редактор из Подмосковья раскрыла схему развода

Новая многоходовая схема телефонного мошенничества, имитирующая работу госорганов, была раскрыта на личном опыте редактором REGIONS из Подмосковья. Она рассказала, как ловко ее пытались «обработать» аферисты.

Атака началась с камерного звонка: мужчина, представившийся сотрудником логистической компании, сообщил о доставке посылки весом 2 кг. Совпадение с реальным ожиданием подарка от подруги сработало как ключ доверия. Злоумышленник попросил продиктовать шестизначный код из только что пришедшей SMS — Наталья почти сделала это, но в последний момент услышала в трубке откровенные инструкции своего «собеседника» коллеге.

«Дань, все — она сказала цифры. Взламывай ее Госуслуги, забирай документы и иди к нотариусу. Потом оформляй на нее кредиты», — сказал мошенник.

Осознав ловушку, журналистка бросила трубку, но механизм обмана был уже запущен. Ее телефон атаковали тревожные SMS и уведомления в мессенджерах о «входе в Госуслуги» и «оформлении документов на недвижимость».

Следующим звеном стал звонок на подставную «горячую линию», где мнимый сотрудник в панических тонах описал угрозу оформления кредитов и фирм-однодневок. Финальным аккордом стал имитатор из «Роскомнадзора», который десять минут убеждал Наталью в компрометации данных и настойчиво выяснял, клиентом каких банков она является и сколько денег хранит на счетах.

Поняв, что имеет дело с профессиональным расследованием, и не получив доступа к реальным финансовым данным, мошенники резко прекратили атаку. Ключевой элемент этой схемы — многоуровневое психологическое давление, построенное на страхе и спешке, чтобы лишить жертву возможности трезво оценить ситуацию.

