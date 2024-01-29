Лже-сотрудники ФСБ обманули Дмитрия Певцова на огромную сумму

Актер и депутат ГД Дмитрий Певцов стал жертвой мошенников, которые представились ему сотрудниками службы безопасности. Об этом пишет издание «Утро.ру» .

Неизвестные позвонили Певцову и применили стандартную схему обмана: запугивание с предложением решения. Собеседники заявили, что якобы являются сотрудниками ФСБ и зафиксировали подозрительные движения на накопительном счете. Актеру предложили перевести все деньги на «безопасный счет», чтобы не потерять средства навсегда. По какой-то причине актер поверил звонящим и следовал указаниям.

Только позже Певцов понял, что его «развели», причем на миллион рублей. Всю информацию актер, который часто играл юристов и силовиков, передал полиции. Если мошенников найдут им придется ответить за крупный обман сроком в тюрьме от шести до 10 лет. Самый максимальный срок грозит в случае, если в преступлении участвовала целая группа.

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