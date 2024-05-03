Лже-сотрудники ФСБ обманули жительницу ЯНАО на миллион рублей

Жительница Тазовского района приняла подозрительный звонок и вскоре об этом пожалела. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Северянка ответила неизвестным, которые представились сотрудниками ЦРБ и ФСБ. Они убедили женщину, что ее пытаются ограбить мошенники. Доверчивая собеседница следовала инструкциям злоумышленников и оформила кредит. Занятые деньги она перевела на «защищенный счет».

Женщина не сразу поняла, что ее обманули. Когда она спохватилась, было уже поздно: неизвестные получили деньги, оставив женщину в долгах.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Жителям в очередной раз напомнили, что нельзя доверять неизвестным собеседникам по телефону, которые представляются сотрудниками банков или правоохранительных структур и пытаются убедить сделать перевод под каким-либо предлогом.

Ранее сообщалось, что экономист Разуваев пояснил, могут ли злоумышленники украсть средства с заблокированной карты.