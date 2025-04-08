Мадонна помирилась с Элтоном Джоном после 20-летней вражды

Завершилась 20-летняя ссора между популярным исполнителем Элтоном Джоном и певицей Мадонной. Артист решил первым сделать шаг к примирению и принес свои извинения. Об этом рассказал портал Рassion.ru.

Два десятка лет назад Элтон Джон очень негативно отозвался о Мадонне. Певица потом заявляла, что ей было очень больно услышать о себе подобное от человека, которым она в свое время восхищалась. За прошедшие годы они неоднократно пересекались на различных мероприятий, но никто не стремился сделать шаг к примирению. И вот Элтон Джон сдался первым. По словам певицы, он подошел к ней за кулисами и попросил прощения.

«В тот же момент стена между нами рухнула. Прощение — мощный инструмент. В течение нескольких минут мы обнимались», — указала она.

Артист теперь говорит в социальных сетях, что ему очень жаль своего давнего поступка. Он якобы искренне восхищается Мадонной и счастлив, что теперь им удается «двигаться вперед вместе».

Ранее сообщалось, что два фонда, учрежденных Элтоном Джоном, были признаны в России нежелательными организациями. Правоохранители решили, что деятельность этих фондов в значительной мере сконцентрирована на продвижении нетрадиционных сексуальных ориентаций, западных представлений о семье и смене гендерной идентичности.