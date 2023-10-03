«Магазин отстреливается за четыре секунды»: опытный автоматчик прикрыл солдат РФ «по-сомалийски»

На передовой важно слушать инстинкты и не тратить силы на посторонние вещи. Участники спецоперации знают, насколько важно знать свое дело, ведь во время боя каждый отвечает за всю команду.

Во время одного из столкновений солдат Александр В. автоматными очередями прикрывал отход своих товарищей.

«Мы были в разрушенном доме. Начали прикрывать «каруселью». Это значит, что когда я отстрелялся, говорю: «Пустой», тут же следующий подходит. В это время я перезаряжаюсь. Так мы втроем менялись, а еще один, самый молодой, подавал патроны», — поясняет солдат.

По воспоминаниям Александра, патронов на этой точке было немного. Благо, что взяли боекомплекты с собой.

«У меня, допустим, девять магазинов по 270 патронов. Чтобы вы понимали, магазин расстреливается за четыре секунды, это уже проверено. И в таких условиях понятия прицельно бить нет. Это только в фильмах показывают, когда ты в бетонном укреплении с особым окошком. Оттуда замечаешь, куда бьешь, а я даже не знаю, ранил ли врага», — объясняет солдат журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как говорит боец, в условиях реального боя нет возможности встать и прицелиться, иначе украинец окажется быстрее, и его шальная пуля найдет тебя раньше.

«Приходится работать по-сомалийски: взял автомат и в примерном направлении работаешь. Нам нужно было дать возможность нашим пацанам сделать рывок и выбраться из укрытия. Тогда мы с пареньком просто в два автомата по-сомалийски накрыли ВСУ. Не знаю, может, мы их напугали, или они просто решили дать возможность уйти, но ребята спаслись, и мы спокойно вернулись на позиции», — делится солдат.

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