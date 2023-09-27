Потерял колонну: боец СВО отстал от своих и едва не погиб

Заблудиться взрослому человеку нестрашно — можно посмотреть путь на картах в интернете или на худой конец спросить прохожего. Но что делать, если ты находишься на передовой, а сбился с пути прямо в тылу ВСУ?

В такой ситуации оказался экипаж боевой машины пехоты, которой управлял солдат ВС РФ Андрей И. Его БМП двигалась вместе с двумя другими, но по дороге вся колонна заблудилась.

«Натурально не знали, куда ехать, ведь и двигались мы по тылу ВСУ. То на одну их позицию выедем, то на другую. С перепугу и от неожиданности украинцы лупили по нам всем подряд. У моей брони — сплошной салют, только пули отлетают», — с улыбкой вспомнил страшные моменты боец.

В итоге бойцы решили двигаться по грунтовой дороге в полях. Машина нашего собеседника была последней в колонне. Из-за сильной пыли Андрей не видел, куда едет.

«Я двигался с открытым люком, он вместо окна. Иногда я выглядывал и смотрел, хоть туда я еду или нет. И в очередной раз оказалось, что нет: впереди едущие машины свернули к лесу, а я промахал дальше», — отметил боец.

Тем временем украинцы не успокаивались. ВСУ пустили навстречу Андрею танк, от которого экипаж еле спасся. Однако машину пришлось бросить — БМП сгорела. Дальше товарищи шли пешком и в темноте.

«Ночью ориентироваться было еще сложнее, так что мы спрятались под деревом в поле, а с утра нашли верную примету — знакомую вышку. Благодаря ей мы вышли к своим», — резюмировал солдат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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