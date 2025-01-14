Магазины «Светофор» ждут внеплановые проверки
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В связи с многочисленными жалобами производителей продуктов питания Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки магазинов «Светофор» и «Маяк».
Об этом сообщают «Известия».
Инициативу о проведении проверок торговых точек ранее одобрил первый вице-премьер Денис Мантуров.
Производители утверждают, что ретейлер несвоевременно вносил платежи за поставляемую продукцию. Также компанию обвиняют в возврате просроченных товаров. Соответствующее поручение Мантурова направлено в правительство.
О нарушениях со стороны торговой сети «Светофор» стало известно еще в конце декабря 2024 года. Тогда депутат Госдумы Сергей Лисовский заявил о том, что эти магазины продают некачественную и небезопасную продукцию.
Роспотребнадзор проверит магазины в конце января.
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