Магазины «Светофор» ждут внеплановые проверки

В связи с многочисленными жалобами производителей продуктов питания Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки магазинов «Светофор» и «Маяк».

Инициативу о проведении проверок торговых точек ранее одобрил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Производители утверждают, что ретейлер несвоевременно вносил платежи за поставляемую продукцию. Также компанию обвиняют в возврате просроченных товаров. Соответствующее поручение Мантурова направлено в правительство.

О нарушениях со стороны торговой сети «Светофор» стало известно еще в конце декабря 2024 года. Тогда депутат Госдумы Сергей Лисовский заявил о том, что эти магазины продают некачественную и небезопасную продукцию.

Роспотребнадзор проверит магазины в конце января.

Ранее сообщалось о том, что в Перми задержали хозяйку пекарни, где отравились около 80 человек.