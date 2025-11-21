Этнографические исследования выявили существование схожих предновогодних традиций в различных странах мира. Многие культуры связывают тщательную уборку жилища с символическим очищением от прошедшего года, пишет дзен-канал « Стены, которые влюбляют ».

В российских обычаях сохранилась практика выбрасывания сломанных вещей и ремонта неисправных предметов. Итальянская традиция предполагает радикальное избавление от всего утратившего актуальность.

В Японии распространен ритуал оосодзи — тотальной очистки пространства от материальных и символических накоплений. Испанцы сочетают наведение порядка с обновлением домашнего текстиля.

Американский подход включает благотворительное пожертвование функциональных вещей. Психологи подтверждают положительное влияние порядка в доме на эмоциональное состояние. Специалисты рекомендуют завершать бытовые задачи, отложенные в течение года, для создания ощущения нового начала.

Ранее сообщалось о том, что Путин потребовал технологическую независимость в сфере искусственного интеллекта.