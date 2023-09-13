«Магия проникает именно через сообщения»: шаманка рассказала, почему пожилые жгут военкоматы

С начала специальной военной операции по стране прокатилась волна поджогов военкоматов. Чаще всего поджигателями становятся пожилые люди. А в процессе дознания выяснялось, что почти все они действовали под влиянием мошенников.

Один из последних случаев — попытка поджога военкомата в Санкт-Петербурге. И снова пожилая женщина. По словам очевидцев, которым удалось снять процесс на телефон, женщина как будто находилась в состоянии транса. Уже в полиции она рассказала, что лишилась девяти миллионов рублей. По телефону ее убедили, что похититель находится в военкомате и его необходимо сжечь.

Шаманка Елена Батыр рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что заставляет пожилых людей идти на преступление. По ее словам, всему виной магическое воздействия.

«Есть магическое воздействие сообщений. Вот оно идет на их сердце, не на мозг. Люди не думают ни о чем. Кто-то сказал, написал, и они идут это делать. Это точно не вуду, но магия проникает именно через сообщения», — объяснила Батыр.

Она отметила, что на ее соцсети подписалось множество разных украинских колдунов и гадалок, которые пишут о своей необыкновенной силе. Сама Батыр к их возможностям относится скептически, но отрицать, что жертвы были в состоянии морока, нельзя.

Шаманка посоветовала не отвечать на сообщения и звонки с незнакомых номеров.

Напомним, ранее шаманка рассказала, какой осенний месяц станет знаковым для России.