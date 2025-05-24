«Магия вне Хогвартса»: в школах Нижневартовска полчища тараканов падают прямо с потолка

Ученики школы № 9 в Нижневартовске выразили недовольство санитарным состоянием. Они сняли видео, на котором видно, как тараканы падают из контейнера с одноразовыми полотенцами для рук, который находится рядом с раковинами.

В социальных сетях, которые популярны в этом регионе, было опубликовано видео. На записи видно, как ребенок стучит ложкой по контейнеру, пытаясь вытряхнуть из него тараканов.

«Магия вне Хогвартса, а если точнее — в школе № 9… Дети на каникулы, а тараканы останутся», — написали ученики под кадрами.

Ученики других школ Нижневортовска также обратили внимание на проблему. В комментариях к видео они отметили, что аналогичная ситуация наблюдается в школах № 8 и 21.

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