Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук заявила о необходимости со школьной скамьи внушать школьникам мысль о том, что Россия является врагом, к борьбе с которым необходимо готовиться. Об этом чиновница написала в своем телеграм-канале.

По мнению Верещук, вне зависимости от того, будет или не будет подписана мирная договоренность, Россия останется врагом Украины на «десятилетия», а может и «столетия».

«Вот наша стратегия, и мы ее закладываем со школы. Да, наши дети должны готовиться, они должны знать, что такое война», — считает Верещук.

Ранее стало известно о том, представители каких стран наиболее часто становятся украинскими наемниками. Глава Следственного комитета Бастрыкин перечислил главных «поставщиков» бойцов для киевского режима и привел конкретные цифры.