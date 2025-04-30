«Магнит» заключил соглашение о покупке «Азбуки вкуса»

«Магнит» достиг соглашения о приобретении преобладающей доли в сети «Азбука вкуса». Ориентировочная стоимость сделки, на актив, к которому ранее проявляли интерес «Яндекс» и «Севергрупп» Алексея Мордашова, оценивается в пределах 30-35 млрд руб.

РБК со ссылкой на трех источников, осведомленных о ходе переговоров, сообщил, что «Магнит» договорился о приобретении контрольного пакета акций в компании «Азбука вкуса» (юрлицо ООО «Городской супермаркет»).

По словам инсайдеров, в периметр сделки включены магазины сети в Москве и Санкт-Петербурге, пять производственных кухонь, обеспечивающих продукцией столичный регион, а также три логистических центра.

Михаил Бурмистров, генеральный директор «INFOLine-Аналитики», отмечает, что информация о возможной продаже «Азбуки вкуса» циркулировала на рынке в течение нескольких лет, при этом среди потенциальных покупателей назывались «Яндекс» и «Севергрупп» Алексея Мордашова.

По оценке Бурмистрова, стоимость контрольного пакета «Азбуки вкуса» может колебаться в диапазоне 30-35 млрд руб., учитывая выручку ретейлера, достигшую 100 млрд руб. по итогам 2024 года. Аналогичное мнение высказывает Марат Ибрагимов, исполнительный директор Департамента анализа финансовых рынков Газпромбанка.

По его словам, «Магнит» оценил сеть супермаркетов премиум-класса, исходя из текущих мультипликаторов крупных публичных розничных компаний, а именно 3,5x EV/EBITDA (соотношение стоимости предприятия к прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации). Принимая во внимание финансовые показатели «Азбуки вкуса», это соответствует сумме в 35 млрд руб.

Ранее сообщалось, что суд обязал «Магнит» заплатить за незаконное использование песен 220 тыс. руб.