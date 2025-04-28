Суд обязал «Магнит» заплатить за незаконное использование песен 220 тыс. руб.

Торговая сеть магазинов «Магнит» должна будет выплатит 220 тысяч рублей за незаконное использование популярных песен. Соответствующее решение вынес арбитражный суд Краснодарского края.

Речь идет о композициях «Нас не догонят», «Лети за солнцем», «Плачь любовь» и других.

Денежные средства будут перечислены в пользу общероссийской общественной организации «Российское авторское общество» в качестве компенсации за нарушение исключительных прав на произведения для последующей оплаты в пользу правообладателей, сообщает РИА Новости.

Также «Магнит» должен будет заплатить госпошлину в размере 16 тысяч рублей.

Как именно магазин использовал песни, не сообщается.

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