Магнитная буря накроет Землю в субботу 17 августа

Магнитная буря накроет Землю в выходные 17-18 августа. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Когда начнется буря и на какое время придется пик ее мощности — в материале «Подмосковье сегодня».

Прогноз по часам

«Красной» зоны возмущения магнитосферы достигнут уже в субботу, 17 августа, в 21:00. Пик магнитной бури придется на воскресенье и продлится с 3:00 до 9:00. Показатели дойдут до уровня G1. До конца воскресенья уровень возмущения магнитосферы будет оставаться в желтой зоне.

В субботу вероятность возникновения сильного магнитного шторма составляет 10%, в воскресенье — 30%. Согласно данным РАН, следующая сильная магнитная буря ожидается только в начале сентября.

Опасность бурь и как уберечь здоровье

Магнитные бури не способствуют возникновению каких-либо заболеваний, но могут спровоцировать обострение уже имеющихся. В период возмущений медики советуют крайне внимательно следить за здоровьем и в случае необходимости сразу вызывать скорую помощь.

Для облегчения самочувствия в течение магнитной бури нежелательно употреблять тяжелую пищу, заниматься физическими нагрузками, а также переутомляться. Специалисты советуют больше отдыхать и увеличить объем потребляемой жидкости.

Ранее эксперт пояснил, почему магнитная буря провоцирует северное сияние.