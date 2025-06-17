Пьяный дебош в гостинице: работницу избили за замечание

В Таштаголе Кемеровской области нетрезвый 45-летний постоялец, недовольный замечанием сотрудницы, перешел от слов к драке. Об этом пишет VSE42.Ru .

Работница гостиницы получила по лицу от постояльца, который повел себя неадекватно после замечания. Женщина успела воспользоваться кнопкой тревоги. На вызов оперативно прибыли росгвардейцы, которые задержали агрессора и передали его полиции.

Выяснили, что конфликт действительно начался с замечания. Разговор вскоре перерос в физическое насилие. Выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что пьяного дебошира задержали на автовокзале в Кузбассе.