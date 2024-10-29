Простояв весь вечер у стен здания парламента Грузии на проспекте Руставели в центре Тбилиси, сторонники оппозиции, выступающие за отмену результатов недавно прошедших парламентских выборов, разошлись по домам. Всего, по данным МВД республики, на улицы вышли не более 2 тыс. человек.

Как сообщает РИА Новости, автомобильное движение восстановлено в центре грузинской столицы сейчас полностью восстановлено. Отмечается, что полиция вновь разрешила трафик в обе стороны проспекта Руставели.

На прилегающей к зданию парламента площади в настоящее время полным ходом работают коммунальные службы, идет демонтаж сцены.

Напомним, по итоговым результатам обработки бюллетеней на парламентских выборах в Грузии победила правящая партия «Грузинская мечта», заручившись, согласно опубликованным ЦИК данным, поддержкой 53,91% проголосовавших. Помимо нее, в парламент смогли пройти четыре оппозиционные партии, которые имеют в своем активе суммарно 37,78%.

Ранее сообщалось, что Грузия отказалась восстанавливать дипломатические отношения с Россией.