Новоизбранный спикер конгресса США Джонсон обвинил Байдена в слабоумии

В поведении нынешнего главы Белого дома Джозефа Байдена очень заметны ослабления когнитивных функций. На этом в беседе с телеканалом Fox News указал новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон.

Напомним, в среду, 25 октября, палата представителей США большинством голосов и с четвертой попытки избрала на должность спикера республиканца Майка Джонсона.

«Я вижу, думаю, многие видят. Это вопрос возраста Байдена», — сказал Джонсон.

В продолжение темы политик подчеркнул, что его слова не стоит считать личным оскорблением, он просто демонстрирует реальность.

Ранее Байден запутался в словах и поблагодарил Палестину за доставку гумпомощи в Газу.